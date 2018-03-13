В Клубе экспертов Тюменской области подняли тему оказания первой медицинской помощи

Пройти бесплатные мастер-классы по оказанию первой помощи призвал тюменцев один из участников Клуба экспертов Тюменской области. На курсах рассматривают такие жизнеугрожающие ситуации как остановка сердца, кровотечения, инородное тело в дыхательных путях и другие. Теорию тут же отрабатывают на практике.

Идея проекта проста – чем больше тюменцев будут способны не растеряться и грамотно оказать первую помощь до прибытия медицинских и спасательных служб, тем больше шансов на выживание у пострадавших. Причем проходить такое обучение желательно, минимум, дважды в год, чтобы не растерять полученные навыки и быть информированным о возможных изменениях в стандартах оказания помощи.

"Это очень важно. Согласитесь, если, не дай Бог, вам станет нехорошо или вы окажетесь в экстренной ситуации, большая удача, если рядом будет человек, знающий, что делать, и могущий вам помочь. И, конечно, вы сами можете, обладая определенными знаниями и умениями, спасти чью-то жизнь. Поэтому настоятельно рекомендую участвовать в проекте", - сказал участник Клуба экспертов.

По информации ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи", с начала февраля 2014 года более 3000 тюменцев прошли обучение по оказанию первой помощи на бесплатных мастер-классах, причем это люди совершенно разных профессий и возрастов: от студентов до пенсионеров.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Тюменской области, председателя общественного совета при УМВД по г.Тюмени, модератора Клуба экспертов Александра Пересторонина, развитию данного направления поспособствуют мероприятия, проводимые в рамках Года волонтера.

"Волонтеры-медики в Тюменской области активно развивают свое движение, помогают медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, популяризируют здоровый образ жизни и профилактику заболеваний, в том числе, делятся своими знаниями по оказанию первой медицинской помощи. В 2018 году, объявленном Годом волонтера, имеет смысл каждому приобщиться к подобным мероприятиям. Эти навыки могут пригодиться в жизни, а кому-то, возможно, захочется тоже стать добровольцем и помогать людям", - отметил он.

Записаться на курсы первой помощи можно по телефону: 8–922-070–38–08.