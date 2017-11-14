Депутаты тюменской облдумы откажутся от права, которым не пользовались

Депутаты облдумы могут отказаться от бесплатного санаторно-курортного лечения, предусмотренного местным законом. С такой инициативой на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению выступил сегодня первый заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.

Тема санаторно-курортного обслуживания была поднята во время обсуждения предложения депутатов Глеба Трубина и Артема Зайцева. Представители ЛДПР инициировали внесение поправки в закон "О статусе депутата Тюменской областной Думы", которая приостановила бы эту возможность до 1 января 2022 года. Однако Артюхов и поддержавшие его единороссы решили, что в текущих экономических условиях следует полностью ликвидировать бесплатное санаторно-курортное лечение для народных избранников ради оптимизации расходов в текущих экономических условиях.

Как уточнили в пресс-службе Тюменской областной думы, никто из народных избранников Тюменской областной думы в последние годы ни разу не воспользовался правом на бесплатное санаторно-курортное лечение.

Коллеги по комитету инициативу поддержали, поправки в законопроект в первом чтении будут рассмотрены на заседании облдумы 23 ноября.