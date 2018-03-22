Все победители викторины "Тюмень – она моя!" получат подарки, но уже в апреле

13:20 22 марта 2018
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На фестивале "Тюменская весна" была зафиксирована небывалая активность на всех праздничных площадках. Особенно людно было в местах проведения викторины "Тюмень – она моя!"

Многие горожане в викторине продемонстрировали хорошее знание истории края и выиграли такое количество подарков, что потребовалась дополнительная поставка товаров.

Тем, кто еще не получил свой подарок за правильный ответ, придется немного подождать. Следующая выдача пройдет с 9 по 18 апреля. "Надеемся на ваше понимание и благодарим за активное участие в городских праздниках", - обращается к тюменцам оргкомитет.

Уточнить информацию можно по тел. (3452) 45-15-20.

Теги: администрация Тюмени , викторина , подарки , призы
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