Все победители викторины "Тюмень – она моя!" получат подарки, но уже в апреле

На фестивале "Тюменская весна" была зафиксирована небывалая активность на всех праздничных площадках. Особенно людно было в местах проведения викторины "Тюмень – она моя!"
Многие горожане в викторине продемонстрировали хорошее знание истории края и выиграли такое количество подарков, что потребовалась дополнительная поставка товаров.
Тем, кто еще не получил свой подарок за правильный ответ, придется немного подождать. Следующая выдача пройдет с 9 по 18 апреля. "Надеемся на ваше понимание и благодарим за активное участие в городских праздниках", - обращается к тюменцам оргкомитет.
Уточнить информацию можно по тел. (3452) 45-15-20.
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