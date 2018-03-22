В Тюмени впервые выполнили трансплантацию костного мозга

Специалисты Тюменской Областной клинической больницы №1 провели операцию по трансплантации костного мозга. В конце января этого года 56-летнему мужчине с заболеванием системы крови была выполнена аутологичная трансплантация, то есть та, при которой клетки для пересадки брались у самого пациента. Такая операция в регионе проведена впервые.

"Самочувствие его на сегодня удовлетворительное. Он лечится амбулаторно, ему предстоит еще два курса поддерживающего лечения, а в дальнейшем только наблюдение", — рассказала заведующая отделением гематологии и химиотерапии ОКБ №1 Татьяна Ксензова.

Трансплантацию гематологических стволовых клеток, которые получают из костного мозга, пуповинной либо периферической крови, применяют при онкогематологических, аутоиммунных, наследственных заболеваниях. Сейчас в Тюменской области только среди пациентов со множественной миеломой в этой процедуре нуждаются 15 человек.

Процедура делится на несколько этапов.

Для начала пациент проходит противоопухолевое лечение. В зависимости от конкретного случая оно длится от четырех до шести месяцев.

Следующая задача — иммобилизация стволовых клеток из костного мозга в периферическую кровь. Этот этап выполняется в стационаре больницы с помощью специальных препаратов. Когда стволовых клеток у пациента становится достаточно, производится их забор.

Третий этап — введение пациенту его иммобилизированных клеток после проведенной высокодозной химиотерапии.

Для осуществления этой методики в ОКБ №1 был закуплен специальный аппарат, главный элемент которого — центрифуга. В ней происходит разделение компонентов крови, чтобы на выходе концентрированно получать стволовые клетки. В медучреждении есть оборудование для облучения компонентов крови, чтобы риск осложнения для пациента при этой процедуре был минимальным.

В ОКБ №1 эту процедуру выполняет врач-гематолог Ильмир Шакиров. Он прошел специальное обучение в трансплантационном центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге, где работают ровно на таком же оборудовании.

Раньше нуждающимся в этой процедуре тюменцам приходилось по направлению ездить в Москву или Санкт-Петербург. В этом году в Тюмени планируют провести порядка десяти таких операций.

Аутотрансплантация костного мозга подходит не всем, кому-то могут помочь только стволовые клетки от донора. Ежегодно в России в трансплантации костного мозга нуждаются порядка десяти тысяч человек, но удается проводить не больше тысячи операций.

"Пока мы осваиваем только технологию аутотрансплантации. Перспективы других видов трансплантации рассматриваются, но это требует детального подхода к проблеме, потому что это большая ответственность, — отмечает заместитель главного врача по медицинской части ОКБ №1 Алексей Барадулин. — Я знаю, что в Тюмени проходят акции по донорству костного мозга, и жители нашего региона очень активно в этом участвуют, спасибо им большое. Это перспективное направление, в котором наши специалисты будут работать".

Влада Нерадовская