Тюменцы могут стать наставниками для ребят на непростом жизненном этапе

В мультицентре "Моя территория" стартует обучение третьей волны наставников социального проекта "Шанс". Образовательная программа будет состоять из практических и лекционных сессий, где участникам расскажут о психологических особенностях работы с ребенком.

В течение месяца будущие наставники посетят лекции практикующего психолога и арт-терапевта Елены Чекановой. Она проведет для участников серию теоретических занятий, где расскажет о роли и требованиях к наставнику для эффективного взаимодействия с ребенком.

Менеджер проекта Любовь Бровко проведет для будущих наставников тренинги по игровой конфликтологии и арт-технологиям. Также Елена Чеканова покажет, как установить контакт с ребенком и выстроить доверительный диалог.

Принять участие в проекте и стать наставником может любой желающий, зарегистрироваться можно по ссылке. Занятия стартуют в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 8 апреля.

Социальный проект "Шанс" прошел в Тюмени во второй раз. В прошлом году в проекте участвовали 46 детей, которым необходима помощь и поддержка. В команде наставников 40 представителей молодежных сообществ Тюмени — политики и спортсмены, менеджеры и психологи, тренеры и руководители творческих студий, которые помогали подросткам справиться с непростым жизненным этапом и показали позитивный путь самореализации.

В ноябре 2017 года "Шанс" победил в конкурсе "Вдали от столиц" от Google, а по итогам второго конкурса фонда президентских грантов в декабре получил материальную поддержку в размере 1,6 млн рублей.