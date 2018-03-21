На вокзалах Тюмени и Тобольска появилась услуга отправки малых грузов

На одиннадцати вокзалах Свердловской железной дороги появилась услуга по отправке малогабаритных посылок и писем по системе "от вокзала к вокзалу". Доставка посылок осуществляется пассажирскими поездами. По стране сервис по приему-выдаче грузобагажа до конца марта начнет функционировать на 111 крупнейших вокзалах ОАО "РЖД". В их числе вокзалы Екатеринбург, Каменск-Уральский, Когалым, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Пермь-2, Серов, Сургут, Тобольск и Тюмень.

Пункты приема-выдачи грузобагажа на вокзалах находятся в помещении дежурного помощника начальника вокзала, информация об их местонахождении размещена на специальных указателях и информационных стойках, а также объявляется по громкоговорящей связи.

Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно при предъявлении паспорта. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог визуально определить содержимое. После этого он взвесит ее и упакует в специальную тару. Вес посылки не должен превышать 30 кг, размер по сумме трех измерений – 180 см. Стоимость отправки будет рассчитываться исходя из веса и дальности пересылки и составит от 350 рублей (в такую сумму, например, обойдется доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Тюмень). Сразу при оформлении отправителю сообщат время и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале.

К перевозке не принимаются: огнестрельное и холодное оружие, отравляющие, наркотические, взрывчатые и другие опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в качестве ручной клади, багажа и грузобагажа; денежные знаки, ценные бумаги, ювелирные изделия; лекарства, БАДы и табачные изделия; любые жидкости и скоропортящиеся продукты питания; живые растения и гербарии.