В Тюменской области чаще всего подделывают пятитысячные банкноты

Накануне вопросы противодействия фальшивомонетничеству обсудили в тюменском отделении Уральского ГУ Банка России. В 2017 году на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выявлено 673 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки, на сумму более 2 млн рублей. Больше половины — это пятитысячные банкноты, на втором месте купюры номиналом одна тысяча рублей.

По информации отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени, в Тюменском регионе растет качество подделок. Все чаще стали выявлять фальшивки, состоящих из фрагментов банкнот разных номиналов. Как правило, подделки сбывают в небольших магазинах, торговых киосках, АЗС, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот, а продавцы не всегда владеют информацией о защитных признаках. Сбыть фальшивки через банковские организации практически нереально.

"В 2017 году специалисты Отделения Тюмень проверили 952 счетно-сортировальные машины практически во всех банках Тюменской области, включая автономные округа, побывали в самых отдаленных населенных пунктах. После наших проверок кредитные организации обновили технические средства, усилили контроль за их состоянием. Эти меры повысили вероятность выявления поддельных денежных знаков в банковских учреждениях", — отметил управляющий отделением Тюмень Уральского ГУ Банка России Сергей Попов.

Специалисты Банка России советуют проверять не менее трех защитных признаков банкнот, например, контролируемых на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация, или контролируемых на ощупь – повышенный рельеф. Подробная информация о защитных признаках банкнот размещена на официальном сайте Банка России.