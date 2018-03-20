Тюменский филармонический оркестр готовится к гастрольному туру

Грандиозный гастрольный тур Тюменского филармонического оркестра откроется концертом в Санкт-Петербурге 15 апреля. Художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков рассказал, что услышат жители культурной столицы России и других городов гастрольного тура.

Кто был инициатором гастролей?

Прямое участие в организации нашего симфонического оркестра, как вы уже знаете, принимал Денис Мацуев. Они с Валерием Абисаловичем Гергиевым большие друзья уже много лет, сотрудничают, вместе гастролируют. Маэстро был хорошо осведомлен, что в Тюмени организуется оркестр. И когда его создали, то Гергиев постоянно спрашивал, как там оркестр, как у него дела?

В апреле, в дни Пасхального фестиваля того года, когда Валерий Абисалович был на гастролях в Тюмени, мы собирались все вместе с руководителем Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Юлией Валерьевной Шакурской и долго беседовали.

Валерий Абисалович сказал: "Вы - молодой оркестр! И почему бы вам не выступить в Мариинском театре?" Вот так, с легкой руки великого музыканта, начались наши гастроли, и мы с величайшей благодарностью принимаем и ценим такое предложение. Первый концерт состоится 15 апреля в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре.

Какую программу готовите для искушённых зрителей?

Программа выбрана из мирового симфонического репертуара, она очень сложная, как говорят на сленговом языке, это "убойная сила". Мы взяли два сложнейших произведения мирового симфонического репертуара - Концерт для виолончели с оркестром № 1 Альфреда Шнитке и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова.

Для исполнения Концерта для виолончели с оркестром №1 А. Шнитке мы пригласили музыканта мирового уровня, заслуженного артиста, солиста Московской филармонии Александра Князева. Это сложное произведение, как в исполнении, так и для восприятия.

Во 2-м отделении прозвучат Симфонические танцы Сергея Рахманинова - произведение о драматической судьбе России в прошлом и до наших дней, последнее произведение композитора.

Какой город - следующий в гастрольном туре?

Москва, будем выступать в одном из лучших концертных залов мира - в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Там тоже будут представлены шедевры мирового симфонического репертуара, только программа будет другая, ее определяла Московская академическая государственная филармония.

В программе прозвучат: М.П. Мусоргский "Рассвет на Москва-реке" – вступление к опере "Хованщина"; С.А. Рахманинов (145 лет со дня рождения). Концерт № 3 для фортепиано с оркестром; Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая сюита "Шехеразада".

В сезоне 2017/18 Тюменский филармонический оркестр принимает участие в одном из самых популярных абонементов Московской филармонии "Шедевры русской симфонической музыки. Оркестры России", что для нас, в свою очередь, очень ответственно и приятно.

Для участия в этом концерте мы пригласили солиста Александр Гиндина, он - один из самых талантливых и самобытных российских пианистов, уже хорошо известен тюменцам, будет играть в первом отделении Концерт № 3 Рахманинова.

Симфоническая сюита "Шехеразада" - замечательное сочинение, где можно показать звучание не только группы инструментов, но и оркестра в целом. Вот такие программы везем мы в Москву и Санкт-Петербург.

18 апреля мы едем в Казань, где будем играть московскую программу с другим солистом, великолепным пианистом Дмитрием Маслеевым.

Затем мы играем в очень значимых для русской культуры городах - Воткинске, Ижевске, которые связаны с именем П.И. Чайковского. Там гастролируют крупные оркестры, проходят российские и международные фестивали, различные конкурсы.

Гастроли завершатся в Перми 21 апреля. За последние 8 лет этот город стал очень значимым для русской культуры, в связи с приездом знаменитого дирижера мирового уровня Теодора Курентзиса, созданием там оркестра MusicAeterna и появлением камерного хора. Теперь это - один из главных симфонических городов, в нем резко поднялась музыкальная культура и нам очень приятно, что мы будем там выступать.

Какое значение имеют для вас эти гастроли?

Шесть концертов с тремя блестящими солистами. Это исторические гастроли, так как мы посетим не только Москву и Санкт-Петербург, но и Казань, там руководит Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан мой друг, блестящий дирижер, народный артист России Александр Сладковский; Пермь, где есть прекрасный дирижер Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna.

Кто помог в организации ваших гастролей?

Начался маршрут с поддержки Валерия Гергиева и при финансовой поддержке Правительства Тюменской области и, конечно же, губернатора Владимира Владимировича Якушева.

Важнейшую роль в организации наших гастролей сыграла Генеральный директор ТКТО Юлия Шакурская. Организация и финансирование наших гастролей не состоялись бы без поддержки Правительства Тюменской области.

Еще раз спасибо всем за оказанную поддержку и содействие в организации наших гастролей!

Напомним, Тюменский филармонический оркестр – один из самых молодых симфонических коллективов на отечественной концертной карте. Его создание стало важнейшей вехой в культурной истории региона. С момента основания большую творческую поддержку оркестру оказывает пианист с мировым именем, народный артист России Денис Мацуев.

Коллектив появился в 2015 году, 20 ноября состоялось первое выступление оркестра в рамках Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени при участии самого пианиста.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.