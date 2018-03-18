Тюменцы вышли на митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Около пяти тысяч жителей и гостей областной столицы вышли на площадь 400-летия Тюмени, чтобы принять участие в митинге-концерте, посвященном четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В рамках мероприятия прозвучали обращении общественников, а все собравшиеся исполнили хором гимн Российской Федерации.

Председатель совета областного общества русской культуры, член Общественной палаты Тюменской области Тамара Трунилова поблагодарила участников митинга за социальную активность и патриотизм. Она вспомнила, как четыре года назад тюменцы, как и все россияне, приветствовали возвращение Крыма: это стало важным событием для всех.

С ней согласен и председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев. Он назвал возвращение Крыма и Севастополя в состав России одним из важнейших событий в отечественной истории.

"Четыре года назад мне довелось присутствовать в Георгиевском зале Московского Кремля на церемонии подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Вместе со всеми россиянами я ощутил тогда огромный патриотический подъем. Сейчас мы видим, какие грандиозные события происходят на крымской земле", - отметил Геннадий Чеботарев.

По мнению члена областной Общественной палаты, народного учителя России, сопредседателя регионального штаба ОНФ Ольги Ройтблат, перед тюменцами и крымчанами, перед всей страной стоят масштабные задачи, главная из которых - улучшение жизни людей.

"Крым - достояние России, и задачи у нас общие, среди них – развитие сферы школьного, профессионального и высшего образования", - добавила Ольга Ройтблат.

Участники митинга хором исполнили Гимн Российской Федерации, а затем выпустили в небо воздушные шары цветов государственного флага. Митинг-концерт продолжился выступлением местных творческих коллективов.