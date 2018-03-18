В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: 19 марта метеорологи обещают сильный снег, метель, гололедные явления, порывы ветра до 22-27 м/с, на дорогах возможны снежные заносы.

Об этом сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В связи с этим возрастает риск аварий и инцидентов на системах электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, ДТП, возможны задержки авиарейсов в международном аэропорту "Рощино".

Всем дежурно-диспетчерским службам рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.



В период непогоды Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям по возможности не выходить из помещений, если сильный ветер застал на улице – укрываться в подземном переходе или подъездах домов. Следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев, металлических конструкций, способных рухнуть. Ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями.

Не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.



При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России - 101.