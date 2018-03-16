Владимир Якушев отметил значительный вклад ОНФ в развитие региона

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта встретились с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым 16 марта. Основными темами для обсуждения стали общественные предложения по развитию региона, подготовленные активистами движения.

"Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе президента России в 2011 году, вносит существенный вклад в развитие региона и страны, в том числе в части реализации "майских" указов, содействует развитию и модернизации экономики, справедливому решению социальных задач", - отметил глава региона в ходе встречи.

Владимир Якушев напомнил, что 1 марта в своем очередном послании президент России обозначил ключевые приоритеты развития страны. Теперь предстоит приступить к реализации послания, наметить новые направления в деятельности. Губернатор Тюменской области выразил уверенность, что общественные предложения будут способствовать развитию прямого диалога между властью и гражданским обществом.

В рамках этой работы Региональный исполком ОНФ внес общественные предложения, которые включили в себя 16 рекомендаций экспертов и активистов региональных рабочих групп ОНФ.

Так, представители ОНФ предлагают рекомендовать правительству Тюменской области рассмотреть возможность создания сети быстровозводимых многофункциональных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Тюменской области.

"Поручить департаменту по спорту Тюменской области при межведомственном взаимодействии с другими структурами создать программу по возведению данных спортивных объектов. Они не потребуют капитальных вложений, но при этом будут многофункциональными площадками, включающими в себя спортивный и гимнастический залы, зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, 1-2 зала для занятий единоборствами. К примеру, ринг для бокса, борьбы, каратэ, что позволит кратно увеличить количество занимающихся спортом. Подобное сооружение уже возведено на территории Тюменского президентского кадетского училища и успешно отвечает потребностям обучающихся", - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

Также общественники предлагают рекомендовать департаменту образования области для эффективности инклюзивного образования обеспечить подготовку кадров узких специалистов для образовательных учреждений, нормативно отрегулировать зарплату специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.

Еще один крупный блок предложений сформулировали активисты и эксперты региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. В частности, общественники рекомендуют департаменту недропользования и экологии Тюменской области усилить контроль за качеством проведения в регионе поэтапной рекультивации карьеров, когда после отработки каждого блока (через 1-3 года разработки), предприятие приступает к рекультивации нарушенных земель, до окончания срока действия лицензии на недра.

Губернатор высоко оценил предложения тюменских "фронтовиков". "В них поставлены актуальные задачи, все они решаемы, за ними стоит мнение большого количества людей, без сомнения, их нужно воплощать в жизнь", - убежден Владимир Якушев.