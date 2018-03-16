В тюменском селе выбрали самую красивую замужнюю жительницу

Главный титул конкурса "Миссис Каскара", который завершился в тюменском селе, завоевала Ирина Соина. Она соревновалась за победу в числе восьми претенденток, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Ирине 27 лет, она работает режиссером Центра культуры и досуга "Юность".

Борьба за победу была серьезной. Участницы иногда не спали ночами, готовились. Вместе с ними волновались родные и близкие – шили наряды, репетировали, помогали с самопрезентацией. Требования к красавицам были заявлены нешуточные.

В соответствии с положением о конкурсе участница должна была быть не моложе 21 года, замужем не менее двух лет. Наличие детей приветствовалось.

Конкурс красоты в Каскаре проводился впервые, он оказался настолько популярен, что в зале не хватило мест, некоторые зрители стояли. Ещё полсотни болельщиков смотрели интернет-трансляцию. В связи с этим организаторы решили – в следующий раз расширят географию и на соседние муниципальные образования.