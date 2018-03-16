Александр Устюгов и Светлана Ходченкова представят тюменцам "Историю любви"

На сцене Тюменской филармонии 22 марта историю любви поколения тридцатилетних в постановке литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса отыграют Светлана Ходченкова и Александр Устюгов.

Автор пьесы – современный французский драматург Жеральд Сиблейрас, известен своими сатирическими сюжетами. Его считают мастером остроумного диалога, отличительные особенности его юмора — глубокие философские принципы. Герои его произведений — амбициозные чудаки, ироничные и мечтательные.

Они случайно встретились на парижском вокзале. Она едет на юг – в Ниццу, он – "в другую сторону". Мимолетная встреча молодого программиста и костюмера оперного театра перерастает в бурный роман. Они влюблены, и весь мир воспринимают только сквозь призму своих отношений.

Не желая расставаться с возлюбленной, Леон ездит вместе с ней на гастроли, слушает ненавистную оперу. Не желая превращать отношения в водевильный романчик, он объявляет Аните, что женат. Она в отместку объявляет ему, что помолвлена. Влюбленные не решаются признаться друг другу в обмане, еще больше запутываются во лжи.

Начало спектакля 22 марта в 19.00. Заказ и бесплатная доставка билетов: 60-80-97.