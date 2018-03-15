Тюменцам предлагают пройти диспансеризацию

В Тюмени в 2017 году прошли диспансеризацию 117844 человека. Диспансеризация – это комплексное медицинское обследование больших групп населения в определенные возрастные периоды. По сути, это профилактический медосмотр для граждан, которые не имеют жалоб. Задача врача – в ходе обследования найти заболевания, о которых человек, возможно, не догадывается или не обращает внимание на симптомы. Пациенты с хроническими заболеваниями также проходят диспансеризацию.

Проходить диспансеризацию любой гражданин Российской Федерации, работающий или безработный, начиная с двадцати одного года. Она проводится бесплатно в рамках госгарантий обязательного медицинского страхования (ОМС) в муниципальных медицинских учреждениях. Цель диспансеризации – выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска, которые могут привести к их возникновению.

Диспансеризация проводится с периодичностью один раз в три года. Согласно распоряжению Министерства здравоохранения РФ в этом году обследуются те, кто родился в 1997 году, а также те, чей год рождения заканчивается на 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94. Узнать, нужно ли вам проходить диспансеризацию, можно, разделив возраст на три. Если результат получился без остатка, следует обратиться в поликлинику.

Перечень врачей и обследований, которые должен пройти гражданин в рамках диспансеризации, практически одинаковый для не имеющих в анамнезе хронических заболеваний. В ряде случаев он может быть индивидуальным. И диагностические процедуры, которые пациент проходил в течение текущего года, не требуют повторения и учитываются в ходе осмотра.

Сначала участник диспансеризации сдает необходимые анализы, после чего осматривается специалистами, перечень которых определяет терапевт, ознакомившись с результатами анализов. Стандартно осмотр начинается с терапевта. Невролог консультирует пациентов при подозрении на острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, с нарушениями двигательной функции, когнитивных нарушений, подозрении на депрессию у людей старше 75 лет (если пациент находится на диспансерном наблюдении). Гинеколог, помимо осмотра, обязательно берет мазок на онкоцитологию. Начиная с 39 лет пациентки должны пройти маммографию. Мужчины, достигшие 36 лет, направляются на ЭКГ.

Кроме того, начиная с 39 лет всем участникам диспансеризации измеряется внутриглазное давление для выявления глаукомы, проводится исследование крови на уровень сахара и холестерина. Начиная с 49 лет один раз в два года обязателен анализ кала на скрытую кровь с целью выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе и онкологических. У женщины в 45 лет появляется в перечне ЭКГ. В 45 лет и 51 год мужчины должны сдать кровь на простатспецифический антиген (ПСА), что помогает выявить рак простаты.

После проведения диспансеризации население распределяют на три группы здоровья: I группа – относительно здоровые, II группа – те, кто имеет высокий риск заболеваемости, III группа – больные.

Согласно российскому законодательству, диспансеризация – мероприятие добровольное. Но врачи рекомендуют пользоваться правом проходить диспансеризацию регулярно. Если человека ничего не беспокоит, это не значит, что он здоров.