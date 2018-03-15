В Тюменской области готовятся к фестивалю "Студенческая весна"

На этой неделе начался прием заявок на участие в XXIII Областном фестивале "Студенческая весна". Он пройдет в Тюмени с 27 марта по 22 апреля.

После приема заявок состоятся кастинги по концертным (Музыка", "Хореография", "Театр", "Оригинальный жанр", "Мода") и неконцертным направлениям ("Медиа", "PR" и "Интеллект и научно-техническое творчество") с участием федеральных экспертов, шоу-программы лучших номеров направлений, которые ставят приезжие члены жюри, и финальное шоу, во время которого будет объявлен состав тюменской делегации на Российской студенческой весне.

Как отмечает руководитель дирекции "Студенческой весны" Юлия Каргаполова, в этом году фестиваль пройдет в новом формате. На этот раз квоты и организационные взносы отменены, и принять участие в фестивале может любой студент вуза или ссуза не старше 25 лет, который подаст заявку по собственной инициативе. Раньше каждое учебное заведение могло заявить ограниченное число участников согласно индивидуальным квотам.

Подать заявку на участие в XXIII Областном фестивале можно на официальном сайте студвесна72.рф до 26 марта. Как рассказали в пресс-службе "Моей территории", каждая заявка проходит модерацию от двух до пяти дней, после чего участники получают ответ по статусу своего участия в фестивале.