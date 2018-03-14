В Тюменской области на 20% уменьшилось число острых отравлений

По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, в 2017 году в регионе зарегистрировано 1857 случаев острых химических отравлений. По сравнению с 2016 годом их количество сократилось на 20%.

Большая часть отравлений связана с приемом лекарственных препаратов (35%), с разъедающими веществами, уксусной эссенцией, окисью углерода и прочими парами и газами (28%), а также со спиртосодержащей продукцией (27%) и наркотическими веществами (9%). Оставшаяся доля отравлений — это пищевые отравления.

"В 60% случаев отравления регистрируются среди мужчин. Преобладание мужчин особенно выражено в группе отравлений, вызванных токсическим действием наркотических препаратов и спиртосодержащей продукцией. Почти 75% отравлений регистрируется среди взрослого населения, в первую очередь безработного", — отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Дети до 14 лет нередко зарабатывали отравления, оказавшись без присмотра родителей и добравшись до лекарств. Достаточно часто регистрируются случаи отравления детей разъедающими веществами, моющими средствами, жидкостью для розжига.

Больше половины острых отравлений в быту — это случайные отравления в результате ошибочного приема лекарств, самолечения, отравления угарным газом при пожарах, непереносимости или побочного действия химического вещества.