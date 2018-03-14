В половине случаев рак молочной железы у тюменок выявляют на профилактических осмотрах

В 2017 году в Тюменской области каждый четвертый рак, регистрировавшийся у женщин, был раком молочной железы. Тюменские онкологи уделяют этой проблеме большое внимание. На днях Тюмень посетили ведущие ученые России, занимающиеся диагностикой и лечением злокачественных новообразований у женщин. Они не только смогли оценить усилия системы здравоохранения в плане канцеропревенции, профилактики, диагностики и лечения рака молочной железы, но и прочитали тюменским медикам ряд лекций. Надежда Рожкова, руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов, рассказала о новых подходах, новом прочтении концепции скрининга рака молочной железы: "Одной из основных задач нашего здравоохранения стала своевременная диагностика и правильная профилактика онкологических заболеваний. Сейчас для этого используется двухэтапная система борьбы с опухолями, на первом проводится первичная диагностика, скрининг, а на втором — более глубокое обследование при подозрении на злокачественную опухоль. То, каким образом Тюменская область смогла выстроить и систему работы смотровых, профилактических кабинетов, и систему эффективного скрининга, систему раннего выявления онкологических заболеваний очень впечатляет. И впечатляют результаты, которых удалось добиться".

Руководитель маммологических центров "Медицинского города" Валерия Павлова отметила, что в 2017 году в скрининге рака молочной железы участвовали более 100 тысяч тюменок, более 300 случаев рака молочной железы было выявлено только благодаря этой скрининговой программе. В 71% случаев рак выявлялся на первой–второй стадии, что дает надежду на полное излечение от рака. "Очень радует, что жительницы Тюменской области проходят профилактические осмотры, посещают Кабинеты раннего выявления заболевания в поликлиниках, — говорит Валерия Павлова. — В 2017 году только благодаря профилактическим осмотрам удалось выявить 55% случаев рака молочной железы из числа тех, кому впервые был установлен диагноз".