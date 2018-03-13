Тюменские школы участвуют в песенном марафоне

18 марта в школах Тюмени пройдет марафон "Поющий город". На весенних концертах смогут побывать все родственники и друзья юных хористов, а заодно принести артистам дополнительные баллы за выступление.

Баллы начислят за группу поддержки, ее креативность, а также за творческий подход и чистоту исполнения песни. Репертуар был заранее отобран. В программе - песни Лебедева-Кумача и Дунаевского "Широка страна моя родная", Рождественского и Тухманова "Родина моя", известной в исполнении Софии Ротару, "Я, ты, он, она…".

В школе № 27 во внутреннем конкурсе участвовуют все классы с первой по седьмую параллель. Коллективов очень много: семь первых, семь вторых классов. Это только в одном корпусе, сообщила директор образовательного учреждения Оксана Феденко.

"Каждый класс готовит свою песню, ее нужно не только хорошо спеть, но и украсить театральной постановкой. 18 марта на марафоне определятся те, кто будет представлять нашу школу на "Битве хоров". Это мероприятие объединяет школу: детей, педагогов и родителей. Например, с хором работает не только классный руководитель и учитель музыки, но и наш педагог-организатор, она хореограф по профессии, помогает ребятам ставить танцевальные движения. Родителям небезразлично, что происходит в школе. Благодаря родительской поддержке 18 марта мы покажем красочное представление", – уверена Феденко.

В воскресенье большой концерт во многих тюменских школах начнется с утра и продлится практически весь день. Информацию о месте проведения марафона можно уточнить на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Поющий город", отмечают в администрации города.