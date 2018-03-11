Датская студия звукозаписи поддержит лабораторию кино в Успенке

Лаборатория кино из села Успенка в Тюменской области и Датская студия звукозаписи стали партнерами. Высококачественные лицензионные композиции будут использованы при создании фильмов в "Киноуспенке".

Датская студия звукозаписи имеет собственный музыкальный лейбл Apollo Music. Эта компания занимается созданием стоковой музыки и предоставит команде из Успенки композиции для фильма.

Как сообщают организаторы фестиваля "Ноль Плюс", в январе в лаборатории кино прошла киносмена, участники которой сняли короткометражный игровой фильм. Монтаж и пост-продакшн ленты подходит к концу, идет музыкальное наполнение, пишет "Вслух.ру".

Успенская лаборатория кино – совместный проект молодежного центра "Поколение" и общественной организации "Федерация современного искусства", учредившей Международный кинофестиваль и киношколу "Ноль Плюс". Проект стал победителем конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и получил грант.

