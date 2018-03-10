В заводоуковских Озерках возвели новые дома

14:58 10 марта 2018
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mesto.ru

В поселке Озерки Заводоуковского городского округа в прошлом году появилось девять новых жилых домов, два из них уже введены в эксплуатацию. По словам главы Совхозной сельской администрации Надежды Стариковой, именно этот поселок чаще выбирают для постоянного места жительства заводоуковцы.

Выбор заводоуковцев обоснован: в Озерках тихо, спокойно и до города на машине можно добраться за пять минут. С появлением в поселке магистрального газопровода по улице Новой закипела работа и на замороженных стройках.

Также фундамент одного дома заложили и в поселке Мичуринском, пишет "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Теги: жилье , Заводоуковск , строительство
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