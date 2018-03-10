Название будущего аквапарка станет сюрпризом для тюменцев

Название "Аквамарин", которое дали строящемуся в Тюмени аквапарку, оказалось временным, использованным на начальном этапе реализации проекта. Новое название создатели пока держат в секрете, пишет "Тюменская область сегодня".

"Настоящее имя аквапарка приятно удивит наших будущих гостей и четко расставит все акценты – оно идеально соответствует концепции мощного комплекса, который по праву можно считать уникальным объектом не только в рамках нашего региона", - рассказал руководитель службы по связям с общественностью "Сибинтел-холдинга" Марк Добрянский.

Как сообщили в отделе маркетинга Тюменского аквапарка, на объекте завершаются внутренние отделочные работы. Клининговая служба занимается уборкой помещений, в которых закончен ремонт. В раздевалках устанавливают шкафчики, в бистро, кафе и ресторане идет монтаж оборудования. Продолжаются пусконаладочные работы. В детской зоне запустили воду, на очереди "Волновой бассейн". К приему гостей готовят отель: в 187 номерах внутреннюю отделку и расставляют мебель.

Тюменский аквапарк планируют открыть 1 июня. В водном комплексе будет 70 аттракционов, 8 из которых – с экстремальными горками, 150-метровая "Медленная река" со скоростью течения 3 километра в час, почти километровый волновой бассейн с 4 режимами, детская зона площадью более 1300 квадратых метров и безопасный 6-метровый водопад.