Краснодонцы поблагодарили Тюменскую область за восстановление бассейна

Благодаря Тюменской области у детей Краснодона появился современный 25-метровый бассейн на 6 дорожек для проведения тренировок и соревнований, в нем уже проходят занятия.

Спортивное сооружение было повреждено более десяти лет назад, именно его попросили восстановить краснодонцы, когда тюменский регион взял шефство над территорией.

"Благодарим всех тюменцев, губернатора Александра Моора за неоценимую помощь Краснодону и Краснодонскому району. Бассейн теперь прекрасный: 6 дорожек, 25 метров. Это говорит о хорошем труде и доброте тех людей, которые здесь работали. Самое главное для каждого краснодонца — работы продолжаются, ремонтируются учреждения здравоохранения. В ближайшие месяцы мы увидим результаты той большой работы, которую делает Тюменская область", - отметил в видеокомментарии глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

Накануне Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал президенту о восстановительных работах в Краснодоне. Среди объектов – многофункциональная больница, детское отделение, родильный дом.