Самый большой бассейн России с термальной минералкой открывают в Тюмени

Новый термальный минеральный бассейн откроется 3 августа на базе отдыха СОВЕТSKY, он станет крупнейшим в России: зеркало воды – 800 кв.м, сообщает Агентство туризма Тюменской области.

Бассейн оборудован теплым выплывом из нового здания. В его технологическом оснащении: аттракцион "быстрая река", аэро- и гидромассажные лежаки, вертикальный трехзонный гидромассаж, 150 форсунок и гидромассажных установок.

Тюменская область с 2020 года держит статус столицы термальных вод России. Открытие нового объекта - подтверждает этот статус, уверен директор агентства Дмитрий Пухов:

Это действительно знаковое событие – оно подтверждает наш статус и дает возможность продвигать новый продукт на всю страну и за ее пределы. Впереди нас ждет юбилейный термальный сезон, который в этом году мы отметим по-особенному.

Пухов отметил, что в пики туристического сезона возникает большая загруженность термальных комплексов. Новый объект позволит местным жителям и гостям отдыхать в регионе в более комфортных условиях.

В честь открытия нового бассейна на базе отдыха в 15:00 начнется интерактивная программа в стиле летних Олимпийских игр 1980 года. Гостей ждет гриль-фестиваль, спортивные состязания, запуск Олимпийского Мишки, выставка ретроавто, розыгрыш подарков от Visit Tyumen, анимация и другие развлечения для детей и взрослых. Завершит вечер дискотека и выступление первой солистки группы "Мираж" Светланы Разиной.