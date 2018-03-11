Молодые тюменцы определят перспективы развития добровольчества в регионе

Фото ДТиС "Пионер"

Встреча молодых тюменских активистов на тему "Добровольчество 2018" пройдет 22 марта в мультицентре "Моя территория" в рамках серии тематических коммуникативных сессий. Принять участие могут все желающие, начало 18:30 по адресу ул. Ванцетти, 1.

На мероприятии встретятся организаторы городских событий, представители учреждений и организаций молодежной политики и лидеры общественного мнения среди молодежи, которые обсудят основные векторы развития добровольческого движения в Тюменской области. Также к участию приглашаются бизнесмены, журналисты и редакторы СМИ, представители органов власти.

Кроме того, молодежные сообщества и некоммерческие организации презентуют свою деятельность, вместе с экспертами проведут краш-тест проектов и идей, а также поделятся основными проблемами при их реализации, пишет "Мегатюмень".

По итогам коммуникативной сессии организаторы городских событий получат обратную связь от экспертов — индивидуальные консультации и перечень советов, которые помогут выстроить эффективную коммуникацию и обозначить точки взаимодействия для усиления результативности грядущих инициатив.

Подробная информация о коммуникативных сессиях будет опубликована в группе мультицентра "Моя территория" во "Вконтакте". Также получить дополнительную информацию можно по телефону: 68-96-98.