Старшеклассники из Заводоуковска получают первую профессию

09:46 11 марта 2018
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| Фото: d33rxv6e3thba6.cloudfront.net

Около 30 старшеклассников Заводоуковска принимают участи в программе местного агропромышленного техникума "Обучение школьников". В рамках проекта подростки получают первую профессию.

Занятия длятся два месяца, по итогам экзаменов школьники получают свидетельства официантов и слесарей по ремонту автомобилей. Как отмечают мастера и преподаватели ссуза, подобная программа уже была реализована 25 лет назад. Тогда техникум также был учебно-производственным комбинатом для школьников, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: Заводоуковск , профессия , ссузы , школьники
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