Старшеклассники из Заводоуковска получают первую профессию

Около 30 старшеклассников Заводоуковска принимают участи в программе местного агропромышленного техникума "Обучение школьников". В рамках проекта подростки получают первую профессию.

Занятия длятся два месяца, по итогам экзаменов школьники получают свидетельства официантов и слесарей по ремонту автомобилей. Как отмечают мастера и преподаватели ссуза, подобная программа уже была реализована 25 лет назад. Тогда техникум также был учебно-производственным комбинатом для школьников, пишет "Тюменская область сегодня".