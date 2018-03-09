Тюменцы сообщают о некачественной уборке домов и брошенных автомобилях

На портал "Тюмень – наш дом" за февраль поступило 100 вопросов, из них треть касалась текущего содержания дворовой территории. Также тюменцы обращались с информацией о брошенных автомобилях и просили убрать несанкционированные надписи с фасадов зданий.

Портал представляет собой реальный инструмент по решению конкретных проблем и контролю за выполнением определенных работ. Так, каждый опубликованный вопрос поступает в работу в соответствующее ведомство. Информацию об этом можно отследить в режиме онлайн. Кроме того, существует четко обозначенный срок реагирования на проблему – не более восьми дней. За соблюдением этих сроков ведется контроль.

Все проблемы на сайте подразделяются по категориям. Среди них: "Брошенные автомобили", "Надписи на фасадах", "Складирование снега", "Отсутствие освещения", "Капитальный ремонт домов" и другие. Также портал "Тюмень – наш дом" дает возможность жителям города проголосовать по значимым вопросам, участвовать в конкурсах, выразить благодарность или внести предложение, пишет ИА "Тюменская линия".