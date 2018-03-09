Тюменцы презентуют проекты по 3D-моделированию и 3D-печати

Всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати "В3Думай" будет проходить в Тюмени. Заявки на участие принимаются до 15 марта, финал запланирован на конец месяца. Победитель получит в подарок 3D-принтер для реализации своей идеи.

Открытый конкурс "В3Думай" проходит ежегодно на протяжении трех лет и входит в Федеральный перечень олимпиад и иных мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей молодежи. Принять в нем участие могут учащиеся 1 – 11 классов, студенты, преподаватели и люди всех возрастов, увлеченные 3D-технологиями, инновациями и наукой. Так, в 2017 году 80 человек из 20 городов России представили на конкурсе свои проекты, пишет "Мегатюмень".

Проект должен представлять собой компьютерную 3D-модель, созданную в любом программном обеспечении для 3D-моделирования, и должна иметь потенциальную возможность печати на 3D-принтере. К проекту необходимо подготовить презентацию с описанием, а также выбрать подходящую номинацию: медицина, строительство, декор и предметы быта, инженерия, робототехника, мода, искусство и музейное дело, игрушки.

Финал конкурса состоится 31 марта в "Фаблаб ТюмГУ", а 1 апреля пройдет Олимпиада по 3D-моделированию и печати. В программе также запланированы выставки-презентации, мастер-классы, научное шоу. Участие бесплатное. Узнать подробности можно по телефонам: 8-922-470-70-60 (Екатерина); 8-922-265-84-27 (Владимир).