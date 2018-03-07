Мультицентр "Моя территория" заработал в Тобольске

13:20 07 марта 2018
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В минувший понедельник в Тобольске состоялось техническое открытие нового молодежного пространства — мультицентра "Моя территория". Встреча была посвящена знакомству с тюменской командой "Моей территории и форматами работы мультицентра.

Сегодня работает часть тобольского мультицентра — коворкинг-зона с 40 рабочими местами и интерактивно-выставочное пространство, где будут проходить мастер-классы лекции, творческие вечера, выставки современного искусства и кинопоказы.

Заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова в своем выступлении отметила, что идея создания креативной площадки в Тобольске появилась в прошлом году. В основе его концепции — аналогичные пространства в Тюмени, которые формируют коммуникативную среду для единомышленников, позволяют обмениваться идеями и опытом для реализации проектов.

Как рассказали в пресс-службе "Моей территории", основная часть креативного пространства откроется к середине апреля. В зале-трансформере молодежные сообщества будут организовывать и проводить мероприятия. Для фотографов, блогеров и всех, кто создает медиаконтент, будет работать медиастудия и медиаковоркинг. Также там будет обустроен конференц-зал.

Теги: Моя территория , открытие , Тобольск
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