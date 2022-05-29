Как открыть некоммерческие организации, расскажут тюменцам

В мультицентре "Моя территория" 7 июня в 19 часов пройдет образовательный интенсив "ПроПроекты: как открыть НКО". Гости узнают об особенностях некоммерческих организаций и зададут вопросы региональным экспертам. Ссылку на регистрацию можно найти в группе мультицентра в соцсети "ВКонтакте".



Все желающие смогут узнать о видах и направлениях деятельности НКО, подготовке необходимых документов для их открытия и регистрации, а также о том, какую ответственность накладывает создание НКО на ее руководителя. Как сообщили Moi-portal.ru в мультицентре "Моя территория", в качестве спикеров выступят директор Центра патриотического воспитания "Достойный Выбор" Максим Шереметьев, генеральный директор АНО "Центр креативных проектов сельских территорий" Федор Маслов, руководитель грантового отдела Благотворительного Фонда развития города Тюмени Светлана Дремлюга, директор центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Светлана Ефимова.



"Такие события позволяют поддерживать интерес молодежи к открытию своего дела и получать от экспертов ценную информацию, которую сложно найти в интернете", — прокомментировала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра "Моя территория".