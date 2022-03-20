Организаторы проектов из Тюменской области приглашаются на свою площадку в ишимский мультицентр "Моя территория"

В рамках проекта "Посети НЕ в сети" мультицентр "Моя территория" ищет молодежь, готовую провести в Ишиме мероприятия в сферах творчества, образования, медиа, бизнеса и спорта.

Организатором может стать любой человек в возрасте от 16 до 35 лет, проживающий на территории Тюменской области. Формат и тема мероприятия зависит от сферы деятельности, в которой организатор разбирается и готов себя позиционировать, как специалиста.

Команда мультицентра выступит в качестве продюсеров: окажет информационную и ресурсную поддержку. Молодежная организация предоставит трансфер до Ишима и обратно, фотосъемку с события и кофе-брейк, а также познакомит с городом на экскурсии.

Провести своё событие на площадке "Моей территории" можно в течение всего 2022 года. Для этого достаточно позвонить по контактному номеру мультицентра +7 (958) 149-63-73 и оставить заявку.

— "Посети НЕ в сети" — это точка притяжения для людей с активной жизненной позицией, готовых не только получать знания и опыт, но и передавать их другим. Если ты хочешь организовать своё событие, но не знаешь как — наши менеджеры готовы помочь тебе в этом, — комментирует Павел Ханжин, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме, сообщает Мегатюмень.