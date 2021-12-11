Лучшую молодежную инициативу года выберут в Тюмени

Фото - пресс-службе мультицентра «Моя территория»

Народное голосование за успешную молодежную инициативу в 2021 году проходит до 15 декабря на сайте мультицентра "Моя территория". Жителям региона предлагают выбрать лучшие проекты, победившие в конкурсах "Моя идея" и "Моя идея.Pro".

"В этом году 22 проекта победили в конкурсе проектов "Моя идея" и "Моя идея.Pro", общий призовой грант составил 2 000 000 рублей. В первом инициаторы претендовали на микрогранты для локальных событий, второй — крупные гранты для полноценных проектов и опытных участников. Проекты были на разные темы: интеллектуальную, социальную, спортивную, творческую.

Участие в конкурсах приняли Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, Ишим, Заводоуковск, Казанский, Нижнетавдинский, Сладковский, Ярковский районы и Голышмановский городской округ, сообщили в пресс-службе мультицентра "Моя территория".

Ознакомиться с проектами и поддержать ребят голосом можно здесь.