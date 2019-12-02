В "Конторе пароходства" завязали первые узлы дружбы и сотрудничества

В Тюмени 1 декабря состоялось официальное открытие мультицентра "Контора пароходства". Новая площадка для проведения различного рода мероприятий разместилась на набережной в отреставрированном здании конца XIX века, принадлежащего купцу Колмакову.

"Контора пароходства" призвана объединить представителей дизайна, урбанистики, IT, архитектуры, моды, рекламы, копирайтинга, стрит-атра, изобразительного искусства. Она станет центром городской активности и точкой рефлексии со множеством событий, лекциями, образовательными проектами, на которых молодежь будет развивать креативный капитал города.

Особенность площадки в том, что команда свою деятельность ведет на протяжении трех лет и известна такими проектами, как КИТ-пикник, "Морфология улицы" и CreativeМorning.

Приветствуя гостей, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский отметил, что выдающиеся вещи создаются одержимимы идеей людьми, именно они способны подарить миру что-то новое. Автомобилестроение, авиация, радиотехника - все эти движения начинали увлеченные люди, и не потому что им это кто-то заплатил, попросил, приказал, а потому что это была их страсть. Цель создания нового пространства - поддерживать подобные импульсы страсти, чтобы появлялись новые движения, проекты, которые повлияют на политику, общественную жизнь, экономику, науку и творчество.

"Уже несколько лет в Тюменской области развивается инфраструктура для работы с сообществами. Буквально из разрушающегося здания превратился в жемчужину региона и уже заметен на карте России центр независимых молодежных театров "Космос", развивается медиапродакшн "Медиаполис", который действует при поддержке правительства Тюменской области. И мы надеемся, что "Контора пароходства" станет флагманом креативного движения, флагманом этой инфраструктуры, - сказал Павел Белявский. - Нашим сообществам еще предстоит определить содержание пространства, но мы постарались все здесь запланировать так, чтобы этот центр мог быть адаптирован под любые задачи".

Павел Белявский поблагодарил команду проекта и отметил огромный вклад в его реализацию лидеров – Ирину Широкову, Юлию Каргополову и Ольгу Петрушину, добавив, что без помощи прежнего губернатора задумку было бы сложно реализовать. "Этого проекта, как и проекта с "Космосом" "Медиаполисом" не было бы без поддержки руководителя, который очень четко умел видеть точки роста, принимать решения. Спасибо министру строительства и нашему предыдущему губернатору Владимиру Якушеву, который принял решение о создании в этом месте мультицентра. Ну а мы сделаем все, чтобы это решение выглядело всегда оправданным", - подчеркнул Павел Белявский.

Глава города Руслан Кухарук пожелал команде проекта и тем, кто еще к нему присоединится, позитивного, светлого будущего, чтобы все мечты и идеи воплощались в жизнь. "Я счастлив, что в этом здании создано пространством для людей, которые умеют придумывать, воплощать свои идеи и креативить, тех, кто создает будущее. От нас самих многое зависит, и то, как мы живем, как к нам относятся, как мы будем жить – в наших руках. Мы все вместе должны строить наше будущее таким, каким хотели бы видеть в идеале. Я думаю, что у нас всех вместе это получится".

Руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Каргополова рассказала про основные направления работы "Конторы пароходства". Первый вектор - развитие креативного мышления, начиная со школы. Второй – развитие региональных креативных создателей: разработка идей, проведение конкурсов, проектов, квартирников, модных показов и так далее. Третий вектор – развитие городской среды.

Обычно на открытии торжественно перерезают красную ленточку. В "Конторе пароходства" это событие отметили завязыванием узлов в знак установления крепких дружеских связей.

Так узелы креативного мышления, поддержки создателей и развития городской среды и с "Конторой пароходства" завязали руководитель департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, заместитель директора Школы перспективных исследований Анастасия Русакова, проректор-начальник управления по образовательной деятельности ТюГУ Елена Тумакова, генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец и глава города Руслан Кухарук.

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В первый день работы в "Конторе пароходства" прошли лекция-завтрак от международного проекта CreativeMorning, творческие мастер-классы, квартирник и маркет региональных создателей, иммерсивный перформанс об истории здания мультицентра. В выставочном пространстве открылась экспозиция "Свобода внутри", на которой представлены работы двенадцати местных художников.

2 декабря в мультицентре стартует марафон событий. В программе – просмотр короткометражного тюменского кино, перформанс, лекции о влиянии уличного искусства на городскую среду, о достижениях науки и техники, шоу коротких историй о развитии креативных профессий. В планах также встреча со студией бренд-дизайна "Лайтшоп", поэтический вечер, интеллектуальные игры, гаражный базар с лекциями о моде, ее восприятии и разумном потреблении. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте марафонсобытий.рф.