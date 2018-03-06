Накануне 8 Марта тюменкам подарят песни, тюльпаны и пригласительные на "Тюменскую весну"

Известные тюменские певцы Сергей Дьяконов-Дьяченков, Мансур Кабиров, Светлана Костко, Виктория Некрасова и вокал-группа SunRise накануне 8 Марта выступят в ТРЦ "Гудвин". Таким необычным способом артисты пригласят горожан на фестиваль "Тюменская весна".

Акция пройдет 7 марта, начало в 12:30. Помимо песен, организаторы приготовили для милых дам приятный сюрприз – во время выступления джентльмены подарят посетительницам тюльпаны, а также вручат пригласительные на фестиваль "Тюменская весна", который состоится 18 марта на двухстах площадках города.

Напомним, на фестивале жителей города ждут выступления лучших коллективов и сольных исполнителей области, викторина, фотоконкурс, ярмарка, работа интерактивных зон, полевая кухня и многое другое.

Подробную информацию о "Тюменской весне", а также о расположении праздничных площадок можно узнать на портале "Тюмень — наш дом" и по телефону 45-15-20.