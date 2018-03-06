Тюменский филармонический оркестр исполнит произведения Моцарта

Тюменский филармонический оркестр 11 марта дарит любимым Тюменским слушателям незабываемый вечер из произведений гениального Моцарта. Самое популярное в мире сочинение для солистов, хора, оркестра – "Реквием" и блестящий, виртуозный Концерт № 3 для скрипки с оркестром.

"Реквием" - шедевр, одно из самых любимых и часто исполняемых произведений классического репертуара. Тридцатипятилетний композитор вложил в него всю силу своего гения, потому что был уверен — этими звуками он прощается с жизнью и земным миром. Духовное завещание великого Моцарта и поныне будоражит души людей, заставляя задуматься о самом важном.

Окутанный легендами и необычными историями Реквием Вольфганга Амадея Моцарта стал музыкальным завещанием австрийского гения – последней работой, в которой на закате эпохи классицизма он мастерскими мазками объединил как черты барокко и классицизма, так и только что ощущаемые хрупкие, эмоциональные тональности романтизма.

Формально Реквием – католическая торжественная заупокойная месса. Но "Реквием" Моцарта имеет незначительное отношение к богослужебным обрядам, а скорее относится к великолепным концертным произведениям. По сути, Реквием является квинтэссенцией всей христианской религии – о неизбежном страшном дне суда над каждым: никто не уйдет от наказания, но Господь милосерден, он дарует милость и покой.

Концерты Моцарта для скрипки с оркестром – это одно из лучших в данном жанре! Концерт № 3 поражает своей виртуозностью, эмоциональностью, прекрасными, незабываемыми мелодиями. Солист – лауреат международных конкурсов, концертмейстер Тюменского филармонического оркестра Александр Кащеев.