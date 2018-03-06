В этом году в Тюмени отремонтируют 40 участков дорог

В рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в областном центре в 2018 году планируют отремонтировать 17,4 км дорог. Около 40 участков уже включены в план-график торгов.

"Проект реализуется в агломерациях, которые на условиях софинансирования получают средства на дорожный ремонт. Сегодня крупные города России, в число которых входит Тюмень, продолжают активно расти и развиваться. Многие жители прилегающих населенных пунктов и территорий ежедневно ездят на работу или учебу. Поэтому очень важно обеспечить удобную транспортную связь между мегаполисами и периферией", — отмечают в пресс-службе администрации Тюмени.

В 2017 году в Тюмени в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" был сделан 51 участок общей протяженностью 29,9 км. Проект рассчитан до 2025 года.