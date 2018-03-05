Врачи России и Германии собрались на конференции по лечению заболеваний позвоночника в Тюмени

Международная конференция, посвященная хирургическому лечению дегенеративных заболеваний позвоночника, прошла на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 1–2 марта. Участие в качестве спикеров приняли российские и немецкие эксперты.

Организаторами образовательного курса выступили РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области" и кафедра нейрохирургии Первого МГМУ имени Ивана Сеченова при поддержке кафедры нейрохирургии РУДН (г. Москва). Председателем конференции выступил главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов. Приветствуя участников, он поблагодарил гостей за визит и пожелал собравшимся плодотворной совместной работы.

"Лечение дегенеративных заболеваний позвоночника – это очень важная тема как для нашего центра нейрохирургии, так и для других российских клиник. Технологии стремительно развиваются, и нам необходимо взаимодействовать с иностранными коллегами, чтобы обменяться опытом и найти лучшие решения для пациентов", – отметил он.

По традиции конференция состоит из теоретической части и практики. Мастер-классы для участников провели главный нейрохирург Самарской области Сергей Сергеев и приглашенные доктора из Германии (Dr. KarstenRitter-Lang, Dr. JanSpiller, Dr.Marcus Eif).

"Подобные конференции стали уже доброй традицией, они проводятся примерно раз в год, обычно в Москве. Однако на этот раз нас пригласили в Тюмень, и хочется сказать, что организовано мероприятие на высшем уровне. Германия является лидером в протезировании и лечении дегенеративных заболеваний позвоночника, но и в России технологии успешно развиваются. Особое внимание уделено лечению шейного и поясничного отделов, поскольку это самые динамичные части позвоночника и наиболее подвержены деформации", – рассказал Сергей Сергеев.

Один из экспертов конференции, член ассоциации спинальных хирургов AOSPINE Виталий Сычев добавил, что именно в Германии впервые был изобретен искусственный межпозвоночный диск, там технологии имплантации наиболее развиты, поэтому так важно обмениваться опытом с немецкими коллегами.

Представитель Германии, доктор Карстен Риттер-Ланг впервые посетил Тюмень и Федеральный центр нейрохирургии, который произвел на него приятное впечатление. По его словам, на сегодняшний день ничто не мешает продуктивному диалогу российских и немецких врачей.

"Раньше существовал языковой барьер, поэтому российским врачам было сложнее перенимать иностранные технологии. Сегодня же эта проблема практически отсутствует. Даже молодые врачи из России часто приезжают за границу на конференции. И здесь, в Федеральном центре нейрохирургии, мы общаемся на английском языке. В целом, впечатляет и клиника, и конференция, все прекрасно организовано, я вижу мотивированных слушателей", – прокомментировал немецкий специалист.

Как отметил заместитель главного врача по перспективному развитию ФЦН Тюмени, профессор Андрей Машкин, благодаря активной образовательной деятельности учреждение стало референс-центром по обучению нейрохирургов мирового уровня. Ежегодно здесь проводится порядка 20 международных конференций, в которых принимают участие ведущие эксперты в различных областях медицины со всего мира.

"Обучение на базе ФЦН уже прошли более 900 врачей из 28 стран. Формат, внедренный профессором Альбертом Суфиановым, делает новые технологии доступнее для российской медицины, здесь проводят мастер-классы лучшие врачи мира. Это дает поразительный эффект. В нашем центре новые технологии внедряются практически каждый месяц", – отметил он.