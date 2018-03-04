Мастера из Голышманово создадут двухметровую скульптуру из керамики

Мастера из Голышманово работают над созданием двухметровой керамической скульптурой, презентация которой состоится в рамках летнего этнофестиваля "Лето и земля". Тема и название держится в секрете.

Как рассказала представитель мастерской "Два керамиста" Дарья Гассман, основная работа над скульптурой начнется весной. Чему посвящена будет эта работа – останется интригой до открытия этнофестиваля.

Продукцию мастеров можно было увидеть на ярмарке "Иголкамаркет", которая проходит в эти выходные в Тюмени. Мастера из Голышманово продемонстрировали зимнюю коллекцию – белую фарфоровую серию.

Кроме того, гончарная мастерская получила заказ из Омска на изготовление сервиза, а также в этом году будет готовиться к 370-летнему юбилею родного села Червишево. Также в планах производство сувенирной продукции для соревнований, которые проходят в "Жемчужине Сибири". Интерес болельщиков и спортсменов уже заметен, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.