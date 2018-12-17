В музее-усадьбе Колокольниковых открылась выставка "Новогодняя пора"

Фото пресс-службы ТМПО

Уникальную коллекцию фарфоровой скульптуры в виде мелкой пластики известных скульпторов фарфоровых заводов Ленинграда, Вербилок и Дулево могут увидеть посетители выставки "Новогодняя пора", которая работает в музее-усадьбе Колокольниковых.

Кроме того, на выставке представлены художественные полотна на зимние сюжеты. Выставка продлится до 19 января 2019 года. Стоимость билета составляет 30 рублей. Категория 6+. Справки по телефону +7(3452)46-49-63. Музей-усадьба Колокольниковых расположен по адресу: улица Республики, 18.