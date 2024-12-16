Тюмень начали заселять тюмиками

10:42 16 декабря 2024
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Фото - https://t.me/visittyumenn/

Семь новых мини-скульптур - тюмиков - скоро разместят на улицах Тюмени, инициаторы проекта считают, что с помощью фигурок жители и гости города смогут гораздо больше узнать о местности, пишет Visit Tyumen.

С первым тюмиком по имени Лев уже можно "знакомиться" - его поселили на левом берегу Туры. От него можно узнать историю о том, как он не смог встретиться со своей возлюбленной, которая живет на правом берегу. 

Ранее в городе у ДК "Нефтяник" на одну из скамеек усадили соболя-интеллигента, по итогам голосования ему дали имя Тюменьтий. 

Теги: скульптуры
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