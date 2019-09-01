В Уватском районе соберут мастеров парковой скульптуры

Фестиваль парковой скульптуры "Чудотворцы" пройдет в Уватском районе 13-20 сентября. Тринадцать участников будут создавать скульптуры и скульптурные композиции на тему "Легенды земли Уватской".

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, на фестивале соберутся мастера из Ирбита, Уренгоя, Тобольска, республик Удмуртии и Мордовии, Алтайского края, Московской области.

Председателем жюри выступит заслуженный художник России Сергей Лугинин из Салехарда. Работы будут также оценивать дизайнер, член Союза художников России Ирина Вишнякова, арт-директор ООО "Мастерская Минсалим", член Союза художников России Минсалим Тимергазеев из Тобольска, и известный алтайский резчик, народный мастер России Виктор Романов.

"Фестиваль в Увате - таежный курорт для мастеров. Они приезжают сюда не столько для победы, сколько для общения, знакомства и наслаждения настоящей сибирской природой", – отметил Минсалим Тимергазеев.