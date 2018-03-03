Тюменский кадет создал игру с персонажами английской литературы

Воспитанник Тюменского президентского кадетского училища, семиклассник Илья Федоров создал познавательную настольную игру для подростков "Угадай кто? Английская литература". Игра направлена на развитие навыков устной речи и обогащение словарного запаса, необходимого для общения на иностранном языке, пишет "Тюмeнская линия".

В материал игры вошли тринадцать зарубежных авторов: Уильям Шекспир, Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Вальтер Скотт, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Джозеф Редьярд Киплинг и др.

К игре прилагается справочное пособие на русском и английском языках. Ее правила достаточно просты: каждый игрок начинает игру с доски, на которой разложены карты с изображениями персонажей и их именами.

Каждый игрок загадывает карту со своего поля. Затем участники по очереди задают друг другу вопросы, относящиеся к внешности и характеру персонажа, но так, чтобы ответить можно было только "да" или "нет". Цель – первым угадать карту, которую задумал противник.