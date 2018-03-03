Туристический потенциал Тюменской области представят в Москве

Пройтись по виртуальному Тобольскому кремлю, узнать о тюменской рыбалке и попробовать сибирские блюда смогут участники и гости выставки "Интурмаркет-2018", которая пройдет в Москве 10-12 марта, рассказали в пресс-службе губернатора.

Глава региона считает развитие туристической отрасти одним из ключевых направлений. "Музеи с их уникальными и богатейшими фондами, масштабные культурные, спортивные, гастрономические фестивали и праздники, развитая медицина, термальные источники и прекрасные здравницы вносят огромный вклад в имидж Тюменской области как туристического региона. Они стали нашей визитной карточкой", - убежден губернатор.

Стенд будет наполнен интерактивным сопровождением: виар-очки позволят виртуально "пройтись" по Тобольскому кремлю и туристическому комплексу Абалак, 3D метки – дополненная реальность, которые расскажут об охоте и рыбалке, промышленности и архитектуре региона. Украсит экспозицию и тач-панель, представляющая информацию о возможностях отдыха в Сибири. Раздаточные материалы и полиграфия разработаны в рамках единого брендбука Тюменской области и расскажут о медицинском туризме, о термальных источниках, о достопримечательностях региона.

Гостям также предложат попробовать блюда сибирской кухни, варенье из шишек, конфеты тюменского "Квартета" и напитки. На стенде "Императорский маршрут" будут представлены регионы-участники проекта, Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Раздаточные материалы и полиграфия расскажут о городах, которых он объединяет, о достопримечательностях, объектах показа и др. Тач панель стенда покажет архивные фото, видео и аудио - материалы, карту маршрута.