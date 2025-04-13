В Тюмень прибыл поезд с 200 туристами из Москвы

13 апреля на вокзал Тюмени прибыл туристический поезд "В Сибирь". В составе — 19 вагонов, а на борту — порядка 200 гостей из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Вологды, Орла и других городов. За шесть дней путешественники познакомятся с городами Урала и Сибири: Екатеринбургом, Тюменью, Ялуторовском, Тобольском и Пермью.

Поезд стал для туристов настоящим отелем на колесах. В нем предусмотрены купейные, СВ и люксовые вагоны, вагон-ресторан, бар с караоке, душевые и экологичные санузлы. Особого внимания заслуживает вагон-спа с инфракрасной сауной, которая работает прямо во время движения. Это уникальный формат, позволяющий восстановиться после насыщенных экскурсий. Также в спа-вагоне можно воспользоваться гладильной доской, утюгом и отпаривателем.

"Железнодорожный круиз "В Сибирь" реализуется уже четвертый год в рамках нашего партнерства с компанией ОАО "РЖД". Если в 2022 году за весь сезон мы приняли около 200 туристов, то сегодня столько же гостей приехали в регион всего за один рейс. Следующий заезд — в июле, и мы уже точно выйдем на рекорд по числу участников. Такой формат с полноценным спа-вагоном отлично дополняет маршрут: перед визитом в Тюмень — столицу термальных вод России — путешественники могут в пути настроиться на отдых и оздоровление. Мы внимательно изучаем отзывы туристов и видим, какие пожелания звучат чаще всего. В теплое время года гостям интересны природные локации, а также сибирская культура и традиции. Поэтому мы включили в маршрут Ялуторовск — город, где всего за несколько часов можно прочувствовать атмосферу настоящего сибирского праздника. В рамках программы "Сибирский карнавал" туристов ждут народные гулянья, интерактивы и, конечно, выпечка легендарных ялуторовских блинов. Это делает круиз живым и насыщенным, а впечатления — яркими и запоминающимися", — отметил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

На перроне тюменского вокзала гостей встретили по-сибирски тепло — с чаем из самовара и угощениями от тюменских купчих. Затем туристы отправились в Ялуторовск, где они примут участие в "Сибирском карнавале": испекут метровый блин, попробуют себя в старинных промыслах, а также отдохнут за щедрым крестьянским столом.

Сегодня гостей знакомят с Тюмень и Ялуторовском. Утром 14 апреля поезд прибудет в Тобольск. Здесь гостей ждет яркое театрализованное представление с гармошкой, частушками и угощениями. Затем туристы посетят парк "Тобол", прогуляются по территории Тобольского кремля, побывают во "Дворце наместника" и Музее Семьи Императора Николая II, а также увидят уникальные изделия на косторезной фабрике.

Заключительным городом маршрута станет Пермь. Гости отправятся на обзорную экскурсию по историческому центру и побывают в музее под открытым небом "Хохловка". После этого поезд вернется в Москву.

Следующий рейс железнодорожного тура "В Сибирь" отправится 31 июля. Билеты и экскурсионную программу можно приобрести на сайте ОАО "РЖД" или в кассах АО "ФПК". Дополнительные экскурсии по маршруту доступны у проводников во время следования.

Туристический железнодорожный круиз "В Сибирь"является совместным проектом ОАО "РЖД" и Правительства Тюменской области.