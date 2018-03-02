Юных тюменцев приглашают на занятия по ментальной арифметике

Занятия по математике и ментальной арифметике для детей стартуют в интеллектуальном клубе "Команда будущего" 14 марта. Бесплатные пробные занятия состоятся 3 марта в 15:00 и 4 марта в 16:00 по адресу улица Республики дом 14/7.

На занятиях ребенка научат производить любые математические действия быстро и точно без калькуляторов, приложений и гаджетов.

"Буквально через несколько недель тренировок ребенок научится быстро складывать и вычитать, у него улучшится концентрация внимания, логическое и образное мышление, а также повысится успеваемость в школе по всем предметам", - отмечает руководитель интеллектуального клуба "Команда будущего" Маргарита Давиденко.

Быстрый счет в уме - один из лучших инструментов для развития памяти и воображения. Именно медленный устный счёт - первая сложность на пути школьника.

Подробности о стоимости занятий и расписание можно уточнить по телефону 8-982-988-15-08 или в официальной группе "ВКонтакте" https://vk.com/komanda_budushchego.