Юных тюменцев приглашают на занятия по ментальной арифметике

19:26 02 марта 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Занятия по математике и ментальной арифметике для детей стартуют в интеллектуальном клубе "Команда будущего" 14 марта. Бесплатные пробные занятия состоятся 3 марта в 15:00 и 4 марта в 16:00 по адресу улица Республики дом 14/7.

На занятиях ребенка научат производить любые математические действия быстро и точно без калькуляторов, приложений и гаджетов.              

"Буквально через несколько недель тренировок ребенок научится быстро складывать и вычитать, у него улучшится концентрация внимания, логическое и образное мышление, а также повысится успеваемость в школе по всем предметам", - отмечает руководитель интеллектуального клуба "Команда будущего" Маргарита Давиденко.

Быстрый счет в уме - один из лучших инструментов для развития памяти и воображения. Именно медленный устный счёт - первая сложность на пути школьника.

Подробности о стоимости занятий и расписание можно уточнить по телефону 8-982-988-15-08 или в официальной группе "ВКонтакте" https://vk.com/komanda_budushchego.

Теги: бесплатно , дети , образование , обучение
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