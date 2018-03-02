В Тюмени пройдет тест-драйв уникального болотохода

17:15 02 марта 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Тест-драйв уникального болотохода российского производства "Шерп" пройдет в Тюмени 3 марта с 10:00 до 16:00. Такси "НонСтоп" дарит беспрецедентную скидку на его покупку 100 тысяч рублей.

Любителей бездорожья и активного образа жизни лично убедиться в том, что для "Шерпа" не существует препятствий. Гостей также обещают порадовать горячим чаем, кофе и угощениями.

Чтобы получить заветную скидку, необходимо назвать промокод "НонСтоп". А те, кто пока не готов приобрести необычную машину, могут воспользоваться случаем и сделать интересные фотографии для соцсетей.

Регистрация участников: http://sherpteam.ru/reg. Дополнительная информация по месту проведения будет выслана на почту после регистрации.

Теги: автомобили , такси , транспорт
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