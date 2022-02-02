Прокуратура проверит причины возгорания локомотива грузового поезда на станции Тобольск

В связи с возгоранием локомотива в Тюменской области транспортной прокуратурой проводятся проверочные мероприятия

1 февраля 2022 года в вечернее время произошло возгорание локомотива 2ТЭ116, который находился в составе грузового поезда на 32 пути парка "Т" станции Тобольск. Тушение локализовано пожарным поездом. Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено. Причина возгорания устанавливается.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка солюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.