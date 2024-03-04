Два человека погибли на пожарах в Тюменской области за одно утро

Пожар в одной из квартир пятиэтажки в Тобольске и пожар в деревенском доме в Бердюжском районе утром 4 марта унесли жизни двух людей, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области без уточнения возраста и пола погибших.

О пожаре в квартире в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в поселке Сумкино на улице Водников (Тобольск) стало известно 4:30, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление внутри квартиры. Пожар ликвидирован на общей площади 5 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

О пожаре в частном жилом доме в деревне Гагарина Бердюжского района сообщение поступило в 6:26. К прибытию пожарных дом горел по всей площади. Причина происшествия устанавливается.