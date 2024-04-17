Пожар в цехе по производству окон потушили в Тюмени

17 апреля 2024 года в 06:06 минут поступил вызов о возгорании цеха по производству пластиковых и деревянных окон в г. Тюмени, расположенного на улице Тимофея Чаркова, 10а.
Благодаря четкой и слаженной работе огнеборцев огонь был оперативно ликвидирован на площади 240 кв.м. В тушении пожара было задействовано 7 единиц техники и 27 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по ТО.
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