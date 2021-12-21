Уральский транспортный прокурор обсудил с тюменским губернатором доступность отдаленных территорий в регионе

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, стороны обсудили вопросы взаимодействия транспортной прокуратуры с органами исполнительной власти региона в сфере правотворческой деятельности и надзора за законностью нормативных правовых актов, затрагивающих объекты транспортной инфраструктуры, функционирования железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

"Прокурор обратил внимание на ситуацию с неприятием мер к оборудованию специализированных стоянок для маломерных судов в случаях совершения административных правонарушений судовладельцами,... Отметил, что транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию со строительством жилых домов возле аэропорта Плеханово... Озвучил проблему транспортной доступности отдаленных территорий, обеспечение перевозок с учетом потребностей жителей Заболотья. Предложил рассмотреть вопрос сохранения количества авиарейсов на прежнем уровне в следующем году", - говорится в официальном релизе.

Помимо этого, стороны отдельно обсудили вопросы защиты прав детей, людей с ОВЗ. В планах работы прокурора в Тюмени - личный прием граждан в прокуратуре и в аэропорту Рощино.