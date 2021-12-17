Транспортный прокурор проведет в Тюмени личный прием граждан

21 декабря 2021 года в ходе рабочей поездки в Тюмень уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий встретится с жителями Тюменской области.

В 12:00 личный прием пройдёт в помещении Тюменской транспортной прокуратуры (Тюмень, ул. Ленина, 65/4), далее рабочая поездка пройдет в формате мобильной приёмной прокурора в аэропорту Рощино.

"Граждане могут сообщить информацию о нарушении социальных прав работников предприятий транспорта и дорожной клинической больницы, маломобильных групп населения на вокзалах, станциях и в аэропортах. Обратиться по вопросам оказания услуг перевозки пассажиров и грузов, а также обеспечения безопасности движения и эксплуатации воздушного, железнодорожного и водного транспорта", - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Уточнить информацию, а также предварительно записаться, в том числе на прием в режиме видеосвязи, можно по телефону: 8(343) 356-74-91, 8(3452) 44-40-81.